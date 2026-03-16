16 марта, 10:25

Врачи в Приморье борются за зрение ребенка, повредившего глаз ножом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Офтальмологи в Приморье борются за зрение ребенка, который травмировал себе глаз ножом, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.

Лечением ребенка занимаются специалисты Краевой клинической больницы № 2. В больницу ребенка, которому сейчас 2,5 года, привезли на скорой из города Арсеньева с диагнозом "проникающее ножевое роговично-склеральное ранение правого глаза с выпадением внутренних оболочек". Отмечается, что перед травмой ребенок ненадолго остался без присмотра взрослых.

За зрительный нерв врачи боролись всю ночь – продолжительность первичной хирургической обработки по неотложным показаниям составила 3,5 часа.

"Глаз маленького пациента пришлось буквально собирать по частям", – указали в ведомстве.

Офтальмолог-хирург детского глазного отделения Людмила Храменкова отметила, что травма расценивается как тяжелая. По ее словам, прогноз по зрению и сохранению глазного яблока "сомнительный". Сейчас ребенок получает противовоспалительную терапию, однако лечение предстоит длительное, а дата выписки неизвестна.

В настоящий момент пострадавшего осмотрели ведущие специалисты-офтальмологи края. В будущем планируется многоэтапное хирургическое лечение глаза с реконструктивной целью. Медики делают все для того, чтобы ребенок сохранил возможность полноценно видеть.

Ранее московские кардиохирурги спасли ребенка из Киргизии с критически недоразвитой левой половиной сердца, которая перекачивает кровь ко всем органам. Порок выявили еще в утробе матери, однако на родине мальчику помочь не смогли.

происшествия регионы

