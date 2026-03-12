Форма поиска по сайту

12 марта, 14:35

Общество

Московские врачи спасли ребенка из Киргизии с недоразвитой половиной сердца

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Московские кардиохирурги спасли ребенка из Киргизии с критически недоразвитой левой половиной сердца, которая перекачивает кровь ко всем органам. Порок выявили еще в утробе матери, однако на родине мальчику помочь не смогли, сообщил столичный Депздрав в MAX.

Первое поддерживающее вмешательство малышу провели сразу после рождения в Филатовской детской больнице. Когда ребенку исполнилось полгода, ему выполнили первый этап гемодинамической коррекции (разделение артериального и венозного потоков крови при сложных врожденных пороках сердца. – Прим. ред.), включавший сразу две сложные операции.

Как объяснил заведующий отделением кардиохирургии Олег Корноухов, сначала была проведена операция по методу Норвуда: правый желудочек использовали вместо недоразвитого левого как основную камеру, перекачивающую кровь. Затем выполнили операцию по методу Глена – сосуды перенаправили так, чтобы кровь поступала к легочным артериям в обход сердца.

Операции прошли успешно, в результате ребенку сформировали новую систему кровообращения, которая позволит ему расти и вести почти обычную жизнь.

Сейчас мальчику 6 месяцев. Впереди заключительный этап лечения, который планируют провести, когда ему исполнится 3 года. Пока ребенок регулярно проходит контрольные обследования у московских врачей.

Ранее столичные хирурги спасли руку подростку после столкновения со стеклянной дверью. У мальчика выявили разрыв сухожилия и травму срединного нерва. Помощь ему оказали сразу по месту жительства, однако потом заживающая рана превратилась в грубый тянущий рубец.

В результате ребенок лишился чувствительности в пальцах. Семья пострадавшего обратилась в Морозовскую больницу. Медики обнаружили неврому – патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы. Подростку сделали операцию, сейчас он проходит курс реабилитации.

