06 марта, 11:14

Общество

Московские хирурги спасли руку подростку после столкновения с дверью

Фото: MAX/"Московская медицина"

Московские хирурги спасли руку подростку после столкновения со стеклянной дверью. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Как рассказали в ведомстве, у мальчика были разрыв сухожилия и серьезная травма срединного нерва. Помощь ему оказали сразу по месту жительства, однако потом заживающая рана превратилась в грубый тянущий рубец. Она болела и лишила ребенка чувствительности на пальцах.

За помощью семья пострадавшего обратилась в Морозовскую больницу. Медики провели дополнительные обследования, в том числе УЗИ и МРТ. В результате они обнаружили неврому – патологическое разрастание нервной ткани, блокирующее импульсы.

"Операционная бригада провела 1,5 часа за филигранной работой, буквально "пересобирая" поврежденные структуры руки. Сейчас подросток проходит курс реабилитации и снова может заниматься программированием", – добавили в департаменте.

Ранее московские врачи помогли ребенку, который проглотил игральный кубик. Предмет застрял в его желудке и не мог выйти естественным путем. В больнице инородное тело достали с помощью специального инструмента – захвата "корзина".

"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

