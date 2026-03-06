График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 13:59

Общество
Нарколог Холдин: употребление алкоголя и сладостей повышает нагрузку на организм

Нарколог призвал не дарить женщинам алкоголь и конфеты на 8 Марта

Фото: 123RF.com/mariiaboiko

Женщинам не следует дарить сладости и шампанское на 8 Марта. Такой набор может навредить здоровью, сообщает телеканал "360" со ссылкой пресс-службу подмосковного Минздрава.

Главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Виталий Холдин пояснил, что одновременное употребление игристого вина и сладостей создает повышенную нагрузку на поджелудочную железу, а также провоцирует чрезмерную выработку ферментов и инсулина. Это в свою очередь может вызвать панкреатит. Кроме того, такое сочетание затрудняет метаболизм этанола, поэтому на следующий день у женщин может возникнуть головная боль и общее недомогание.

Также набор из шампанского и конфет может отразиться на фигуре, потому что такое сочетание приводит к потреблению чрезмерного количества "пустых" калорий и повышает риск набора лишнего веса, уточнил нарколог.

Холдин рекомендовал вместо алкоголя выбрать для праздника соки, морсы, свежевыжатые напитки или безалкогольные фруктово-ягодные коктейли.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала десерты из темного шоколада и букеты из сухофруктов полезной альтернативой традиционным сладким подаркам на Международный женский день. По ее словам, конфеты из молочного шоколада представляют опасность из-за избытка содержащегося в них сахара.

Москвички назвали самый желанный подарок на 8 Марта

