График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 18:42

Общество

Телеканал Москва 24 представит новый гастрономический проект с комиком Тринадцатко

Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Телеканал Москва 24 представит первый выпуск нового гастрономического проекта "Сити. Столик на двоих" 7 марта. В качестве ведущей выступит стендап-комик Ярослава Тринадцатко.

В каждом выпуске она будет посещать разные столичные рестораны, чтобы показать зрителям, как кулинария становится частью повседневной жизни города. Формат программы предполагает отсутствие дегустационных сессий и профессиональных терминов. Вместе с оператором Тринадцатко будет делиться живыми эмоциями, задавать искренние вопросы и создавать аппетитные кадры.

Премьерный эпизод "Куда хотят женщины" будет приурочен к 8 Марта. В нем ведущая вместе со стендап-комиком Анастасией Веневитиной и ресторатором Джулио Дзомпи отыщет ответ на вопрос, в какие рестораны стоит водить мам, жен и подруг.

В частности, в выпуске зрителей познакомят с ресторанами Pasta Queen, "Тэма" и Don Giulio. Премьера программы состоится 7 марта в 17:30. Повторный выпуск выйдет 8-го числа в 14:30.

Кроме того, зрителей ждет презентация сразу трех новых проектов телеканала "Москва Доверие". Во всех будут задействованы звездные ведущие – актеры Анна Ардова, Валерий Николаев и Валерий Баринов.

Например, 6 марта выйдет документально-развлекательный проект "Служебный роман" о романтических историях на съемочных площадках. В этот же день стартует "Время московское", посвященный ключевым событиям XX–XXI веков в Москве. Уже 7-го числа телеканал представит тру-крайм-проект "Московский детектив".

