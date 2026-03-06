График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:15

Происшествия

Женщина с дочерью и внучкой погибли в ДТП в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Женщина, ее взрослая дочь и трехмесячная внучка погибли в результате аварии в Кузбассе, сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области.

По данным ведомства, ДТП произошло около 11:00 по местному времени, то есть в 07:00 по московскому, на 12-м километре обхода Мариинска автодороги Р-255 "Сибирь". Предварительно, за рулем иномарки находилась 42-летняя женщина. Она стала обгонять автовоз и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

На месте аварии до прибытия медиков скончались водитель, 21-летняя пассажирка и 3-месячная девочка, которые были членами одной семьи.

Следователем регионального ведомства возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Сейчас на месте аварии работают правоохранители. В ближайшее время будет назначена автотехническая экспертиза.

Ранее в Домодедове в результате столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком погиб мальчик 2024 года рождения. ДТП произошло 4 марта около 15:50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон". В результате аварии пассажиры легковушки – женщина 1981 года рождения и ребенок – получили ранения и были госпитализированы. Позже ребенок скончался.

