Треть россиянок считает 8 Марта обычным выходным

Фото: 123RF.com/antoniodiaz

Для многих женщин 8 Марта мало отличается от привычного дня, почти половина занимается домашними делами, а каждая десятая продолжает работать. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на исследование.

Около 42% респонденток положительно относятся к празднику, из них 39% добавили, что в этот день они чувствуют особое внимание к себе. Однако для трети это обычный выходной, а для 28% – формальность. Каждая десятая вовсе предпочитает не отмечать праздник.

Только каждая пятая женщина проводит 8 Марта празднично. При этом многие используют дополнительный выходной, чтобы отдохнуть: 35% восполняют недосып, 27% позволяют себе ничего не делать. Однако треть испытывает чувство вины за бездействие, а четверть не может отключиться от работы.

Среди факторов, мешающих отдыху, женщины отметили телефон и привычку постоянно читать новости (38%), а также накопившуюся усталость (45%).

Что касается желаний на праздник, почти половина мечтает выспаться и проснуться без будильника (48%), для каждой пятой лучший подарок – полноценный сон или новый матрас. 43% хотели бы получить клининг квартиры и день без домашних обязанностей, а для 18% лучший подарок – деньги или оплата крупной покупки.

Вместе с тем россиянки стремятся провести день в удовольствие: о желании делать то, что хочется, заявили 38% респонденток, лежать и смотреть любимые фильмы хотят 33%, ограничить общение – 32%, а отключить телефон мечтают 17%. Каждая шестая хотела бы отправиться в отель или на короткую поездку.

Однако не все стремятся к отдыху в одиночестве. Четверть предпочитает праздновать с семьей, 6% – с подругами.

При этом дарить друг другу подарки могут и сами женщины. Вполне уместно порадовать на 8 Марта подруг, коллег и близких. Эксперт по этикету Екатерина Богачева объяснила, что исторически главными дарителями в этот день стали мужчины, однако в деловом этикете гендерных различий нет.