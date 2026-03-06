Стилист Ловец: естественность попадет в тренд в 2026 году

Фото: 123RF.com/ramanouskaya

Естественность, мягкий тейлоринг и анатомический крой попадут в тренд в 2026 году. Неряшливость сменит выверенная ухоженность, сообщил РИАМО стилист Алексей Ловец.

По его мнению, людям стоит перестать носить одежду из тотального металлика и фольгированных тканей. Эксперт считает, что киберпанк в повседневном гардеробе стал смотреться тяжело и театрально.

Однако блеск актуален в виде нитей люрекса или легкого напыления, подчеркнул стилист.

"Туда же отправляются вещи кричащих кислотных неоновых оттенков, особенно токсично-зеленого. Глаз от них устал, и на смену этой визуальной агрессии уже пришли сложные, глубокие природные тона", – сказал Ловец.

Кроме того, эксперт посоветовал убрать из гардероба вещи с гипертрофированными подплечниками и агрессивной деконструкцией.

