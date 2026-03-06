Венгрия вышлет из страны семерых украинцев, задержанных при перевозке валюты

Фото: 123RF.com/kitleong

Задержанные при перевозки валюты в Венгрии украинские граждане будут высланы из страны в течение дня, заявил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"NAV (Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии. – Прим. ред.) раскрыло личности семи граждан Украины, арестованных властями по делу о перевозке крупных сумм наличных денег и золота по Венгрии", – написал Ковач на своей странице в одной из соцсетей.

По его словам, операцией по перевозке денежных средств и ценностей руководил бывший генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор Военно-воздушных сил Украины. Кроме того, в операции участвовали еще несколько человек с военным опытом.

Об инциденте стало известно 5 марта. Семеро сотрудников украинского "Ощадбанка" выполняли рейс на двух машинах инкассаторов между Австрией и Украиной, перевозя 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Но в Будапеште украинцев задержали.

По версии МИД Украины, Венгрия якобы взяла в заложники украинцев и похитила деньги. В связи с этим министерство направило Будапешту ноту протеста. При этом МИД Венгрии выдвинул версию, что перевозимые деньги могут принадлежать мафии.

