Солист группы "Три дня дождя" стал отцом второй раз за полгода

Фото: телеграм-канал "Глеб три дня дождя"

Солист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов стал отцом второго сына за полгода, сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал артиста.

"Сегодня у меня родился второй сын. Всех обнял", – написал музыкант.

Первого ребенка артисту родила его экс-возлюбленная Влада Морозова – она объявила о своей беременности и расставании с Викторовым в июле 2025 года. Первенцу исполнилось шесть месяцев. Личность матери второго сына в настоящий момент неизвестна.

Ранее о своей беременности рассказала экс-вокалистка группы "Ранетки" Анна Руднева. Она уточнила, что находится на третьем месяце. При этом Руднева не назвала имени отца ребенка. Эта беременность стала для нее третьей.

