Политолог: средства от сокращения госаппарата Москвы пойдут на нужды жителей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Средства от сокращения государственного аппарата Москвы пойдут на нужды жителей, заявил политолог, глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с Агентством "Москва".

Он указал, что сокращение аппарата является назревшей задачей, так как столица движется в общемировом тренде повышения эффективности госуправления. При этом власти Москвы системно распределяют освободившиеся средства так, чтобы они оставались в городе.

Чеснаков добавил, что решение Сергея Собянина об оптимизации бюджетных расходов говорит о высоком уровне внимания властей города к выполнению социальных обязательств. Кроме того, сохранение качества социальных сервисов и уровня комфорта городской среды соотносится с реальными темпами экономического роста столицы.

"Показателен выбор того, что остается неприкосновенным. Метрострой, реновация, социальный блок, поддержка военных – это те направления, которые находятся в топе запросов горожан и прямо влияют на повседневную жизнь города", – указал специалист.

Он также выразил уверенность в том, что благополучие столицы достигается не накоплением ресурсов, а правильной и современной настройкой коммуникаций между властью, бизнесом и обществом. При этом бизнесу и горожанам дается сигнал, что все социальные гарантии сохраняются, стратегические планы не меняются, а город продолжает жить в стабильном рабочем режиме, резюмировал Чеснаков.

Ранее стало известно, что столичные заказчики в прошлом году сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках принимали участие не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Он способствует снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

