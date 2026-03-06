График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 15:17

Политика

Политолог: средства от сокращения госаппарата Москвы пойдут на нужды жителей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Средства от сокращения государственного аппарата Москвы пойдут на нужды жителей, заявил политолог, глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в беседе с Агентством "Москва".

Он указал, что сокращение аппарата является назревшей задачей, так как столица движется в общемировом тренде повышения эффективности госуправления. При этом власти Москвы системно распределяют освободившиеся средства так, чтобы они оставались в городе.

Чеснаков добавил, что решение Сергея Собянина об оптимизации бюджетных расходов говорит о высоком уровне внимания властей города к выполнению социальных обязательств. Кроме того, сохранение качества социальных сервисов и уровня комфорта городской среды соотносится с реальными темпами экономического роста столицы.

"Показателен выбор того, что остается неприкосновенным. Метрострой, реновация, социальный блок, поддержка военных – это те направления, которые находятся в топе запросов горожан и прямо влияют на повседневную жизнь города", – указал специалист.

Он также выразил уверенность в том, что благополучие столицы достигается не накоплением ресурсов, а правильной и современной настройкой коммуникаций между властью, бизнесом и обществом. При этом бизнесу и горожанам дается сигнал, что все социальные гарантии сохраняются, стратегические планы не меняются, а город продолжает жить в стабильном рабочем режиме, резюмировал Чеснаков.

Ранее стало известно, что столичные заказчики в прошлом году сэкономили в госзакупках более 100 миллиардов рублей. В конкурентных закупках принимали участие не менее четырех поставщиков на один лот, что обеспечивает высокий уровень конкуренции. Он способствует снижению начальных максимальных цен в ходе торгов.

Читайте также


политикагород

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика