Кинолог Голубев: обнаженные зубы у собак не всегда означают агрессию или радость

Обнаженные зубы у собак не всегда означают агрессию или радость, в действительности многое зависит от деталей. Об этом в беседе с "Радио 1" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, люди часто склонны очеловечивать животных и приписывать им человеческие эмоции, из-за чего сигналы поведения питомцев нередко трактуются неверно.

Эксперт отметил, что иногда собака действительно может "улыбаться" от радости. В такой ситуации пасть открыта, язык высунут, уголки рта растянуты, уши находятся в естественном положении, а тело расслаблено. Взгляд при этом мягкий, а дыхание спокойное. Подобную реакцию можно заметить во время игры или когда хозяин гладит питомца.

Однако важно не перепутать такое состояние с перегревом. При жаре язык тела может выглядеть похоже, но дыхание становится тяжелым, а собака вялой. В этом случае животному нужно помочь избежать теплового удара.

Совсем другое значение имеет оскал, при котором тело напряжено, уши прижаты, а взгляд становится жестким. Иногда он сопровождается низким рычанием. Так собака предупреждает, что ее лучше не трогать, например, когда она ест или охраняет игрушку. Если продолжать беспокоить питомца, следующим шагом может стать клацанье зубами или нападение.

Есть и так называемый сабмиссивный оскал. В этом случае собака показывает зубы, но ее тело остается расслабленным: уши поджаты, глаза слегка прикрыты, животное может лечь на бок или перевернуться на спину. Такое поведение означает не радость, а демонстрацию подчинения и отсутствие угрозы.

Голубев подчеркнул, что умение правильно распознавать подобные сигналы помогает выстроить доверительные отношения с питомцем. По его словам, не стоит ругать собаку за такие проявления, так как для нее это способ показать свои эмоции и состояние.

