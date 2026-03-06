График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 14:53

Политика

Глава Нижегородской области доложил Путину о ситуации с демографией и медициной в регионе

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о социально-экономических показателях региона, включая демографию и систему здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

"Впервые за всю историю наблюдений суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области превысил средний по Приволжскому федеральному округу", – сказал Никитин.

По его словам, этого удалось достичь благодаря комплексу демографических мер, которые были запущены еще в прошлом году. В частности, при рождении каждого ребенка жителям области положен 1 миллион рублей.

Кроме того, для поддержки рождаемости создана "скорая демографическая помощь", представители которой консультируют потенциальных рожениц. Это психологи, юристы, социальные работники. В итоге количество абортов по желанию женщины сократилось на 13,5%.

Ранее стало известно, что максимальный уровень рождаемости в России фиксируется в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Суммарный коэффициент рождаемости там превышает 2 детей на женщину. В настоящее время в России насчитывается порядка 2,5 миллиона многодетных семей, в которых воспитывается 3 и более детей.

