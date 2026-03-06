Москва выделила более 380 гектаров для строительства объектов в рамках АИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва выделила 357 земельных участков общей площадью свыше 383 гектаров для строительства объектов по Адресной инвестиционной программе (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На площадках возведут объекты социальной, административной и транспортной инфраструктуры.

"В частности, в прошлом году передали 12 участков для возведения образовательной инфраструктуры, 9 – для медицинской, 5 – для культурной и 4 – для спортивной. Кроме того, на предоставленных площадках появятся административно-деловые, транспортные и инженерные объекты", – рассказал Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что 63,6 гектара выделили под возведение дорог и зданий объектов образования на северо-востоке Москвы. Еще на более чем 61 и 85,9 гектара в ТиНАО появятся улучшенная улично-дорожная сеть, школы, детсады, медицинские и культурные объекты.

На юго-востоке Москвы около 7,7 гектара предоставили для возведения нового комплекса городской клинической больницы имени В. П. Демихова. Еще почти 5 гектаров на северо-западе и юго-востоке передали под современные колледжи.

В Южном Тушине граждан будут обучать в области строительства, промышленности, информационных технологий и транспорта. В Люблине студенты смогут обучаться по направлениям кинопроизводства, печатных технологий, моды, цифрового искусства и рекламы.

Участок площадью около 1 гектара в Выхине-Жулебине отведен под строительство спорткомплекса, а участок площадью 0,4 гектара в Восточном районе – под физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Коммунарке на территории строящегося административно-делового кластера появится многофункциональный депозитарно-выставочный комплекс музеев. Он займет 4,7 гектара.

В 2025 году в столице возвели 63 объекта образования. Новые школы и детсады появились во всех 12 округах столицы. В них смогут учиться свыше 18 тысяч школьников и более 8 тысяч дошкольников. Всего на долю девелоперов в 2025 году пришлось 45 новых образовательных объектов.

