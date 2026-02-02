Форма поиска по сайту

02 февраля, 12:34

В Москве обновили еще две школы за счет средств городского бюджета

Фото: пресс-служба департамента гражданского строительства города Москвы

В Москве в 2025 году реконструировали еще два здания школ в рамках Адресной инвестиционной программы. Об этом рассказал глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

"В районах Бекасово и Краснопахорском Троицкого административного округа в 2025 году завершили реконструкцию двух школ. Сначала возвели просторные пристройки, суммарно рассчитанные на 850 дополнительных мест. После этого старые здания реконструировали", – отметил глава департамента.

По словам Александрова, сейчас здания соответствуют всем требованиям к образовательным объектам. Они стали более доступными и безопасными. В школах появилось новейшее оборудование, которое улучшит процесс обучения.

В ходе работ были укреплены сами конструкции, заменены инженерные сети, выполнена отделка как снаружи, так и внутри зданий. Также специалисты благоустроили территории у школ.

В селе Красная Пахра Краснопахорского района обновлено трехэтажное здание школы № 2075 имени Е. А. Родионова. Построили его еще 60 лет назад. Сейчас количество мест там увеличилось с 400 до 475. Улучшились стандартные и специализированные учебные кабинеты, появились медиатека, современные спортивный и актовый залы, пространства для творчества, мастерские, а также медпункт. Пристройку на 300 мест с основным зданием соединяет теплый переход.

В деревне Яковлевское района Бекасово обновили двухэтажное здание школы № 1391. Там также появились новые кабинеты, группы продленного дня, пространство для занятий хореографией с душевыми и раздевалками. До этого за счет городских средств у школы уже возвели пристройку, которая вмещает 550 учеников.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, комитет контролировал все этапы обновления зданий. Всего было проведено свыше 60 выездных проверок, в ходе которых специалисты оценивали качество материалов и самих конструкций. После этого были получены разрешения на ввод школ в эксплуатацию.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе Москвы по индивидуальному проекту возведут образовательный комплекс для более чем 1,4 тысячи детей. Его площадь составит 27,3 тысячи квадратных метров. Комплекс сможет принять 975 школьников и 500 дошкольников.

Собянин: в этом году проведем реконструкцию около 100 школьных зданий

образованиестроительствогород

