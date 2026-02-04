Москва достигла рекордных показателей в маммографическом скрининге

Фото: Депздрав Москвы

В Москве в 3 раза увеличилась выявляемость рака молочной железы на нулевой стадии, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Такого результата удалось достичь за последние 5 лет благодаря развитию системы городского здравоохранения и активным информационным кампаниям, направленным на повышение осведомленности женщин о важности регулярных обследований.

Маммографический скрининг в Москве стал массовым и доступным, а число проведенных исследований выросло более чем в 5 раз. Только в прошлом году около 2 миллионов москвичек сделали маммографию с профилактической целью.

Как указали в ведомстве, самым эффективным способом борьбы с онкологией является ее обнаружение на ранней стадии. Тогда назначается наиболее щадящее лечение.

Маммографический скрининг включен в программу диспансеризации по всей России: женщины в возрасте от 40 до 75 лет могут проходить маммографию раз в 2 года. Те, кому меньше 40 лет, могут сделать УЗИ молочных желез.

Своевременное выявление проблемы и грамотное лечение позволяют женщинам сохранить здоровье и вернуться к полноценной жизни. В столице при подозрении на заболевание пациентка направляется на дальнейшее обследование в один из центров онкопомощи. В них все необходимые процедуры проводятся в кратчайшие сроки по четким алгоритмам.

В сентябре 2025 года в Москве открылись центры женского здоровья в больницах имени С. С. Юдина и В. В. Вересаева. В них москвички могут пройти диагностику, получить лечение, а также подготовиться к родам и регулярно наблюдаться. Женское здоровье является абсолютным приоритетом, подчеркивал Сергей Собянин.