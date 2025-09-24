Сергей Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве открыли центры женского здоровья в больницах имени С. С. Юдина и В. В. Вересаева, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Теперь в столице 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, и 8 из них открылись в текущем году", – отметил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что в медучреждениях пациентки могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться.

Мэр рассказал, что здание центра женского здоровья больницы имени Юдина на улице Медиков было реконструировано на площади почти 2 тысячи квадратных метров. В нем обустроили 18 кабинетов акушеров-гинекологов, дневной стационар, кабинеты УЗИ-диагностики, маммографии и другое. В центре начнет работать дежурный врач. Первых пациенток учреждение примет 29 сентября.

В свою очередь, центр женского здоровья имени В. В. Вересаева на Лобненской улице уже принимает пациентов.

"До конца года рассчитываем открыть еще три таких центра", – добавил Собянин.

Градоначальник также назвал женское здоровье абсолютным приоритетом. Он напомнил, что в сентябре 2024 года Москва первой в России запустила программу по поддержке репродуктивного здоровья женщин "Стану мамой". В рамках нее женщины могут бесплатно сдать анализ крови на уровень АМГ и сделать криоконсервацию яйцеклеток. За год около 270 тысяч женщин сдали тест на уровень АМГ.

Ранее Собянин рассказал, что новая детская поликлиника, рассчитанная на 320 пациентов в смену, открылась в районе Крюково. Новое медучреждение располагается в 5 минутах ходьбы от станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково.

Поликлиника соответствует новому московскому стандарту. В ней созданы зоны реабилитации, отделение лучевой и функциональной диагностики. Лечебное учреждение оснащено современным оборудованием.

