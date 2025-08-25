Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северный

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкция детско-взрослой поликлиники в столичном районе Северный завершена. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Специалисты в рамках работ полностью обновили здание: привели в порядок фасад, заменили инженерные системы и лифты. Кроме того, они сделали современную навигацию и установили пандусы.

Помимо этого, объект пополнился новым оборудованием: маммографом, цифровыми рентгенами, аппаратами УЗИ и ЛОР-комбайнами. Благодаря этому медики смогут использовать современные виды диагностики для обследования пациентов.

Также специалисты не забыли и про благоустройство близлежащей территории. Например, они оборудовали дорожки и проезды, высадили деревья, разбили газоны, а в зонах отдыха установили лавочки.

Теперь в медучреждении, которое откроется осенью 2025 года, будут работать врачи филиалов консультативно-диагностического центра № 6 и детской городской поликлиники № 125. Оно сможет принимать свыше 1,5 тысячи пациентов в смену.

Мэр также обратил внимание на изменения, которые произошли на территории самого района. В частности, он напомнил, что там построили метро, детсады, пожарное депо и Центр современного пятиборья "Северный". Кроме того, были благоустроены дворы, природный заказник "Северный" и парк "Долгие пруды". Специалисты привели в порядок школу искусств имени В. С. Калинникова, культурный центр "Северный" и библиотеку № 65 имени Пришвина.

Ранее Собянин объявил о реставрации главного здания Павловской больницы, которое является объектом культурного наследия. Строение, площадь которого превышает 5 тысяч "квадратов", возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди.

После завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты. Кроме того, заработают библиотека, лектории, зоны отдыха и кафе. Специалисты также обустроят многофункциональные залы для мероприятий.

