05 января, 23:27

Культура

"Чебурашка-2" заработал более 3 млрд рублей за пять дней проката

Фото: кадр из фильма "Чебурашка 2"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, Онлайн-кинотеатр START

Вторая часть фильма "Чебурашка" установила новый рекорд, заработав более 3 миллиардов рублей в отечественном прокате за пять дней. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Общие сборы фильма по состоянию на 20:00 по московскому времени 5 января составили 3,021 миллиарда рублей, из них 426,593 миллиона было заработано на предпродаже.

Кроме того, с 1 января фильм увидели свыше 5,5 миллиона человек. В первый день картину посмотрели более 880 тысяч человек, в последующие – более 1 миллиона зрителей ежедневно.

По данным ЕАИС, первая часть "Чебурашки" в 2023 году заработала 3 миллиарда рублей к девятому дню проката.

По сюжету новой кинокартины Чебурашка уже около года живет с Геной и до сих пор привыкает к жизни среди людей. Последний пытается перевоспитать главного героя, но тот не слушается.

Во втором фильме вновь принимают участие советский и российский актер Сергей Гармаш, народная артистка России Елена Яковлева и другие актеры. Режиссером кинокартины стал Дмитрий Дьяченко.

При этом фильм "Чебурашка-3" выйдет в прокат 1 января 2027 года. О дате выхода третьего фильма стало известно на презентации компании "Централ Партнершип" в московском кинотеатре "Октябрь".

"Интервью": Сергей Гармаш – о Чебурашке

