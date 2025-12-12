Фильм "Чебурашка-3" выйдет 1 января 2027 года

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – Телеканал "Россия 1", Союзмультфильм, Онлайн-кинотеат

Фильм "Чебурашка-3" выйдет в прокат 1 января 2027 года, сообщает "Российская газета".

О дате выхода третьего фильма стало известно на презентации компании "Централ Партнершип" в московском кинотеатре "Октябрь". Среди гостей были партнеры, руководители кинотеатров и представители прессы.

Участникам мероприятия впервые показали фильм "Чебурашка-2", премьера которого запланирована на 1 января 2026 года. В финале просмотра зрителям рассказали о планах по выпуску третьей части.

Ранее стало известно, что фильм "Незнайка" по книге Николая Носова выйдет в прокат 1 января 2028 года. Съемки запланированы на март – июль 2026-го. По результатам опроса ВЦИОМ 2024 года фильм стал одним из самых ожидаемых в России.