28 ноября, 16:54

Культура

Вышел новый трейлер мультфильма "Три богатыря и свет клином"

Видео: vk.com/melnitsa.studio

Кинокомпании "Вольга" и СТВ, а также анимационная студия "Мельница" выпустили полноценный трейлер мультфильма "Три богатыря и свет клином". Ролик доступен на видеохостинге YouTube и в соцсети "ВКонтакте".

В новой ленте главные герои столкнутся с неожиданной угрозой, к которой они оказались не готовы. По сюжету богатыри готовились к рождению детей, когда в небе появилась огромная туча, грозящая затмить весь свет.

Герои поспешили спасти мир, но в это время подлый купец Колыван и другие злодеи решили захватить княжество.

Мультипликационный цикл "Три богатыря" основан на русских былинах. Первая часть серии "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышла в 2004 году, и за это время франшиза пополнилась более чем десятком фильмов. Премьера мультфильма "Три богатыря и свет клином" запланирована на 25 декабря 2025 года.

Ранее Warner Bros. и Legendary объявили о производстве сиквела к "Minecraft в кино". Продолжение выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.

Первая экранизация популярной видеоигры собрала 957,8 миллиона долларов. Таким образом, картина заняла второе место в рейтинге самых кассовых фильмов года.

культуракино

