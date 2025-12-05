Фото: depositphotos/dnaveh

Десятки тысяч украинских беженцев в Израиле могут остаться без статуса временной защиты, из-за чего они рискуют быть депортированными в конце декабря этого года. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на источники в израильском правительстве.

Отмечается, что кабмин Израиля уже несколько раз откладывал обсуждение вопроса о продлении статуса временной защиты, несмотря на множество обращений общественных организаций. Этот статус был введен в 2022 году после начала конфликта на Украине.

Правозащитники предупреждают, что без окончательного решения в этом вопросе беженцы окажутся в неопределенном положении за несколько недель до истечения срока действия их документов.

Ранее сообщалось, что украинские подростки превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в место пьянства и разбойных нападений. По данным СМИ, в 2023 году полицейские выезжали в парк 791 раз, а в 2024-м количество рейдов увеличилось до 891 раза.

В МИД РФ заявили, что киевский режим готов на все, включая информационные провокации, чтобы вернуть на Украину потенциальных рекрутов, которые уехали в Европу. В ведомстве заявили, что Киев решил "сыграть" на настроениях европейцев о том, что нужно существенно сократить пособия и преференции для украинских беженцев.