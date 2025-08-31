Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:24

Политика

Польша депортировала 15 украинцев из соображений безопасности

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Власти Польши депортировали 15 украинских граждан из-за угрозы безопасности республики. Об этом сообщает польское пограничное ведомство.

Отмечается, что депортированные украинцы неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления, включая хранение наркотиков, кражи, грабежи, нетрезвое вождение и организацию нелегального пересечения границы.

Их принудительно доставили к границе, после чего передали украинской стороне. Помимо этого, выдворенным украинцам запретили повторно въезжать на территорию Польши на срок от 5 до 10 лет.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам.

В июне МВД Польши и Германии предложили реализовать проект по выведению украинских беженцев из систем социальной поддержки. Главы ведомств обсудили варианты помощи беженцам интегрироваться в общество и экономику стран, которые их принимают.

В Польше отменили финансовую помощь украинским беженцам

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика