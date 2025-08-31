Польша депортировала 15 украинцев из соображений безопасности

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz

Власти Польши депортировали 15 украинских граждан из-за угрозы безопасности республики. Об этом сообщает польское пограничное ведомство.

Отмечается, что депортированные украинцы неоднократно привлекались к ответственности за различные преступления, включая хранение наркотиков, кражи, грабежи, нетрезвое вождение и организацию нелегального пересечения границы.

Их принудительно доставили к границе, после чего передали украинской стороне. Помимо этого, выдворенным украинцам запретили повторно въезжать на территорию Польши на срок от 5 до 10 лет.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, предоставляющий социальные выплаты и медицинское обеспечение неработающим украинским беженцам.

В июне МВД Польши и Германии предложили реализовать проект по выведению украинских беженцев из систем социальной поддержки. Главы ведомств обсудили варианты помощи беженцам интегрироваться в общество и экономику стран, которые их принимают.