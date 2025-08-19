США депортировали первых украинских беженцев

Фото: 123RF/tupungato

Американская иммиграционная полиция депортировала первых украинских беженцев. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на соцсети ведомства.

Сотрудники службы разместили фотографии украинских граждан после их возвращения на родину.

"Фотографии первых мгновений украинских иммигрантов после возвращения домой из Соединенных Штатов", – указывается в сообщении.

По данным СМИ, сейчас в США проживают около 120 тысяч украинских беженцев. При этом многие были вынуждены покинуть страну после прихода главы страны Дональда Трампа в Белый дом.

В мае СМИ сообщали, что администрация Трампа разработала план по депортации 200 тысяч граждан Украины, которые проживают в США. По данным журналистов, речь касается и других иммигрантов, в число которых входят 500 тысяч граждан Гаити. Также СМИ указывали, что те, кто самостоятельно решит покинуть США, получат по 1 тысяче долларов.

