WP: 200 тысяч украинцев могут депортировать из США

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Администрация американского президента Дональда Трампа разработала план по депортации 200 тысяч граждан Украины, которые проживают в США. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание The Washington Post.

Как указали журналисты, речь касается и других иммигрантов, в число которых попадут 500 тысяч граждан Гаити. Также издание отметило, что те, кто самостоятельно решит покинуть США, получат по тысяче долларов.

"При администрации (экс-президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена и украинцам, и гаитянам было предоставлено то, что правительство США называет временным защищенным статусом, который позволяет мигрантам оставаться в США, если они не могут безопасно вернуться в свою родную страну", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины начали массово переезжать из Польши в Германию. По статистике, количество украинцев на польской территории с 2022 по 2024 год сократилось с 1,3 миллиона до 983 тысяч человек. В это же время по итогам прошлого года в ФРГ проживали свыше миллиона граждан Украины.

