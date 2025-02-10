InPoland: украинские беженцы начали уезжать из Польши в Германию

Фото: 123RF/claudiodivizia

Украинские беженцы начали массово переезжать из Польши в Германию. Об этом сообщает портал inPoland, ссылаясь на данные Евростата.

Издание пишет, что Германия стала наиболее привлекательным направлением в странах Евросоюза для украинцев. Государство опережает Польшу более чем на 150 тысяч человек. Кроме того, по данным Евростата, по итогам 2024 года в Германии проживали свыше 1 миллиона граждан Украины.

В то же время количество украинских беженцев в Польше уменьшилось примерно до 983 тысяч человек, хотя в 2022 году их было более 1,3 миллиона.

Портал обратил внимание на вероятные ключевые факторы переезда в Германию из Польши: более высокая зарплата, социальные пособия и доступ к качественной медицинской помощи.

По статистике, в августе 2024 года в стране находились около 1,3 миллиона граждан Украины, большинство из которых беженцы, отмечают власти ФРГ. При этом только 266 тысяч были трудоустроены, 100 тысяч посещали курсы немецкого языка и интеграции, а свыше 715 тысяч получали пособие по безработице.

Ранее глава фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из Германии.

Она объяснила, что на Украине достаточно мест, куда беженцы могут вернуться, так как это большая страна. Эбнер-Штайнер уверена, что это поможет не допустить наводнения Германии людьми, которые не желают интегрироваться в общество, но получают пособия.