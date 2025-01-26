The Independent: украинские беженцы в Британии призвали смягчить правила въезда

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Украинские беженцы в Великобритании призвали смягчить правила въезда в страну для воссоединения с детьми. Об этом пишет The Independent со ссылкой на благотворительную организацию.

Как говорится в материале, из-за ограничений, установленных феврале 2024 года, некоторые украинские семьи стали использовать нелегальные маршруты ввоза своих детей.

"С нами стали часто связываться отчаявшиеся люди, которые платят недобросовестным консультантам за совет, в результате чего наблюдается (рост числа случаев. – Прим. ред.) въезда в Великобританию через Ирландию, где отсутствует пограничный контроль", – говорится в заявлении организации.

Так, по данным благотворительной организации, за год было зарегистрировано более 100 подобных случаев. В связи с этим член палаты лордов (верхняя палата) британского парламента от правящей Лейбористской партии Альф Дабс призвал правительство отказаться от ограничений.

Между тем тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию в 2022 году, могут остаться без работы из-за новых правил продления визы, считают СМИ.

По информации британского МВД, они смогут в феврале начать подавать заявление на продление визы, однако сделать это можно не раньше чем за 28 дней до истечения срока ее действия. При этом рассмотрение заявления может занять до двух месяцев.

Как отмечают журналисты, работодатели не продлевают трудовые договоры с украинцами и не приглашают их на собеседования из-за появившейся неопределенности.