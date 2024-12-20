STT: в Финляндии рассмотрят вопрос о возвращении беженцев Украине

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Власти Финляндии планируют рассмотреть вопрос о возвращении украинских беженцев на родину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на STT.

Как отметил представитель финской миграционной службы (Migri), Финляндия может снова решить вернуть людей на Украину, но порог для этого все еще очень высок.

В свою очередь, начальник отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти рассказал о новой политике по вопросу беженцев из Украины. Она основывается на том, что на территории страны есть районы, не затронутые боевыми действиями, поэтому люди могут вернуться обратно.

Как ранее писали СМИ, выходцы из Западной Украины столкнулись с отказами в предоставлении убежища на территории некоторых стран. Чиновники этих государств объясняют такие решения тем, что такие украинцы жили далеко от линии фронта.

В частности, еще в сентябре Норвегия заявила, что перестанет в автоматическом порядке давать право на убежище всем гражданам, прибывшим из шести областей на западе Украины. К числу условно безопасных регионов были отнесены Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Ровенская области.