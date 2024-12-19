Глава МИД Латвии возмутилась из-за украинского таксиста, говорившего на русском

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Глава МИД Латвии Байба Браже оказалась возмущена тем, что таксист во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

Браже пожаловалась на водителя в сервис такси. Компания извинилась перед ней, отметив, что таксист был беженцем из Украины. В организации добавили, что он не знает латышского языка и может разговаривать только на русском. В ответ на это министр заявила, что русский язык не должен быть единственным языком общения.

Ранее первые языковые патрули начали работу в городе Ивано-Франковске на западе Украины. Инспекторы приглашают русскоговорящих жителей города на бесплатные курсы украинского языка.