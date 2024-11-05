РИА Новости: первые языковые патрули начали работать на западе Украины

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Первые языковые патрули начали работу в городе Ивано-Франковске на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на публикации украинских изданий.

Инспекторы приглашают русскоговорящих жителей города на бесплатные курсы украинского языка.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял, что власти запустили подобные патрули в городе из-за обилия русскоговорящих жителей. По его словам, большая часть из них – переселенцы из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.

В октябре министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его утверждениям, ведомство заботится о языках коренных народов, однако это не касается русского языка, так как "он используется как оружие и предпосылка для агрессии".

Управление верховного комиссара ООН по правам человека пообещало проанализировать данный законопроект. В случае утверждения документа поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".