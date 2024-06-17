Языковой омбудсмен Украины пригрозил наказать организаторов тренинга в Одессе

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Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь пообещал жесткую реакцию организаторам тренинга в Одессе, на котором произошел скандал из-за русского языка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Креминя.

О скандале с бизнес-тренингом стало известно 16 июня. Так, один из выступающих на мероприятии говорил на русском языке. Некоторые участники принялись перебивать его, требуя, чтобы тот перешел на украинский язык, другие посетители стали защищать выступающего. В конечном итоге перебивавших выпроводили из зала.

По словам языкового омбудсмена, организаторы мероприятия нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса страны. Он пообещал, что все нарушители будут наказаны.

Креминь также сообщил, что ждет реакции местных властей, которые, в свою очередь, также обязаны "создать условия и в случае нарушений действовать и должным образом отреагировать".

Ранее стало известно, что украинские власти хотят переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией.

Так, предлагается переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Постановление предполагает заменять, в частности, названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск и другие топонимы, имевшие русскоязычную основу.