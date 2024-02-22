Медведев призвал Одессу вернуться в Россию

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Одесса является русским городом, поэтому ее ждут в России. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

"Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в РФ, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят", – подчеркнул политик.

Медведев указал на недальновидность действий властей Украины в связи со сносом памятников и иных объектов русского наследия в Одессе. По его словам, таким образом руководство Киева попросту отталкивает от себя тех, кто оставался лояльным к ним до последнего момента.

"И вообще, это выглядит чудовищно, потому что речь идет уже именно о противодействии всей русской культуре и нашему общему пути", – заключил Медведев.

В декабре 2023 года Владимир Путин сообщал, что Одесса – русский город и все об этом знают. По его словам, в отношении Одессы была придумана "историческая чушь", а Москва после распада СССР с этим смирилась. Президент подчеркнул, что юго-восток Украины всегда был пророссийским.

В свою очередь, Медведев также заявлял, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие, которые временно оккупированы Украиной. По его словам, эти города на данный момент на бумагах и электронных носителях обозначаются желто-голубыми, однако они все-таки русские.



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