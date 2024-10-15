В ООН проанализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) знает и анализирует законопроект Верховной Рады, согласно которому в украинских школах запрещается использовать русский язык. Об этом РИА Новости рассказал официальный представитель управления Сейф Маганго.

В случае утверждения законопроекта поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".

На прошлой неделе министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его мнению, он "используется как оружие и предпосылка для агрессии".

Украинские власти также планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Так, предлагается переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Постановление предполагает заменять, в частности, названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск и другие топонимы, имевшие русскоязычную основу.

Между тем английский язык определен на Украине как язык международного общения. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский.

