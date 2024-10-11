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11 октября, 18:05

Политика

На Украине поддержали проект о запрете русского языка в школах

Фото: depositphotos/mariakarabella

Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка, предает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, Лисовой заявил, что Минобразования заботится о языках коренных народов. Однако это не касается русского языка, так как "он используется как оружие и предпосылка для агрессии", считает Лисовой.

Ранее в Одессе произошел скандал с бизнес-тренингом. Один из выступающих на мероприятии говорил на русском языке. Некоторые участники принялись перебивать его, требуя, чтобы тот перешел на украинский язык, другие посетители стали защищать выступающего. В конечном итоге перебивавших выпроводили из зала.

Между тем английский язык определен на Украине как язык международного общения. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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