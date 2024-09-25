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Глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что Украина с подачи Запада запретила языковые и религиозные права огромной части своего же населения. Об этом министр заявил в интервью ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Сейчас вскормленный Западом нацистский режим Зеленского запретил и языковые права, и религиозные права огромной части своего же населения, вот эти знамена, которые Запад возвышал долгие десятилетия, все они куда-то исчезли. И говорится только одно: "Мы обязаны обеспечить Украине победу, потому что она сражается за европейские ценности", – подчеркнул глава МИД.

Лавров также отметил, что Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН, поскольку власти в Киеве после государственного переворота не представляют весь народ.

"Так же, как колониальные державы не представляли народы африканских, азиатских, латиноамериканских стран, точно так же те, кто пришел к власти на Украине в результате государственного переворота и первым же своим действием сообщил, что будут запрещать русский язык, конечно же, не представляли ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию", – сказал министр.

Он назвал лукавой трактовкой заявления, что главное в сегодняшнем мире – обеспечить территориальную целостность Украины. Лавров подтвердил, что территориальная неприкосновенность упомянута в Уставе ООН, однако, по его словам, раньше упомянуто право народов на самоопределение.

"Генеральная Ассамблея постановила, что надо уважать территориальную неприкосновенность всех тех стран, чьи правительства представляют весь народ, проживающий на соответствующей территории", – напомнил глава МИД.

Владимир Зеленский заявлял, что реализация нового "плана победы" на Украине не предполагает переговоров с Россией. По его словам, речь идет о "мосте к дипломатическому пути", чтобы прекратить конфликт.

Выступая позже на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он вновь высказался против проведения переговоров с РФ, а также раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным. По его мнению, Россию можно только принудить к миру.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, но Киев не готов к переговорам, поэтому СВО продолжается.