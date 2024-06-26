Зеленский подписал закон об английском как языке международного общения на Украине

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Английский язык определен на Украине как язык международного общения. Соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

До этого Верховная рада утвердила в последнем чтении соответствующий законопроект.

"Документ также определит категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык", – отмечается в статье.

Ранее в Одессе произошел скандал с бизнес-тренингом. Один из выступающих на мероприятии говорил на русском языке. Некоторые участники принялись перебивать его, требуя, чтобы тот перешел на украинский язык, другие посетители стали защищать выступающего. В конечном итоге перебивавших выпроводили из зала.

Уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь пообещал жесткую реакцию на это мероприятие. По словам языкового омбудсмена, организаторы нарушили сразу несколько статей языкового закона и Уголовного кодекса страны. Он пообещал, что все нарушители будут наказаны.