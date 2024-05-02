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02 мая, 20:27

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Языковой омбудсмен Украины: страна должна перейти к "наступательной украинизации"

На Украине призвали страну перейти к "наступательной украинизации"

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Украина должна перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"По словам уполномоченного, нужен переход от кроткой (оборонительной) к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка", – передает слова языкового омбудсмена его офис в соцсети Facebook (запрещена в РФ и принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Однако сам Креминь не уточнил, что подразумевал под этим высказыванием.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют дать новые названия еще свыше 300 населенным пунктам, наименования которых, по мнению украинского правительства, связаны с РФ. Согласно проекту постановления, который зарегистрирован в Верховной раде, предлагается переименовать семь районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел.

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