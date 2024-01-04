Экс-депутат Рады осудила русскоговорящих солдат ВСУ

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Украинские солдаты, общающиеся между собой на русском языке, негативно влияют на ход конфликта с РФ. С таким заявлением выступила бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в интервью местным изданиям.

По ее словам, общение на русском языке между бойцами ВСУ во время боя может дезориентировать их. Это касается в том числе общения по рации, добавила экс-депутат.

Ранее Ирина Фарион заявляла, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинский язык, необходимо "утилизировать".

В частности, она предложила создать для русскоговорящих украинцев штраф-батальон, который бы отправляли на "нулевую позицию" или заставляли рыть окопы для солдат ВСУ.