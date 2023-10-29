Экс-депутат Рады призвала "утилизировать" русскоязычное население Украины

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что русскоязычных жителей Украины, которые не хотят переходить на украинских язык, необходимо утилизировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Фарион в интервью местным изданиям.

В частности, она предложила создать для русскоговорящих украинцев штраф-батальон, который бы отправляли на "нулевую позицию" или заставляли рыть окопы для солдат ВСУ.

Таким образом Фарион прокомментировала недавний скандал с таксистом в Киеве, который говорил на русском языке и отказывался переходить на украинский даже после требований пассажиров. Уточняется, что после этого случая компания-перевозчик Bolt заблокировала водителя и отстранила его от работы.

Ранее основатель общественной организации "Спильномова" Андрей Ковалев сообщил, что пятая часть дошкольников в Киеве не понимает украинский язык. Активно же пользуются государственным языком только 15% населения, добавил он.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что на территории новых регионов России, когда они входили в состав Украины, происходило истребление русской культуры.