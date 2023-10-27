Пушилин заявил, что украинский не будет вторым официальным языком в ДНР

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Украинский язык ни в коем случае не будет вторым официальным языком на территории ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного или привилегированного на территории ДНР", – отметил он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.

По его словам, такую точку зрения разделяют многие граждане республики. Также глава ДНР сообщил, что ни одна школа в регионе не захотела изучать украинский язык.

Ранее Владимир Путин заявил, что на территории новых регионов России, когда они входили в состав Украины, происходило истребление русской культуры. Президент России отметил, что украинские власти пытались запретить сам русский язык.

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