Пятая часть дошкольников в Киеве не понимает украинского языка – общественная организация

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Пятая часть дошкольников в Киеве не понимает украинский язык. Активно же пользуются государственным языком только 15% населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на основателя общественной организации "Спильномова" Андрея Ковалева.

Ковалев сообщил, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю. Также, по его словам, почти 95% сотрудников детских садов говорят с воспитанниками по-украински, однако среди детей таких только 15%.

"Это значит, что дома эти дети слышат русскую речь", – подчеркнул Ковалев.

Основатель организации также отметил, что влияет на речевую среду и фактор переселенцев: люди, выехавшие из восточных районов страны, говорят в основном по-русски, и большая часть из них почти не понимает украинский.

Политику вытеснения русского языка из Украины власти начали проводить сразу после государственного переворота в феврале 2014 года.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что отказ этой страны от образования на русском языке не противоречит международным нормам и документам по правам человека. В ведомстве заявили, что решение отказаться от образования на языках национальных меньшинств полностью соответствует международным обязательствам Эстонии.