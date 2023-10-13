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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что является русофилом и восхищается русской культурой. Об этом он сообщил в интервью украинским изданиям, пишет ТАСС.

"Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", – заявил Джонсон.

Он также добавил, что все еще продолжает поддерживать контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако он не стал уточнять, каким именно образом поддерживается связь и для каких целей.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Борис Джонсон заставил Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией, что привело к сотням тысяч смертей солдат ВСУ.

До этого Джонсон заявил, что наибольшим врагом Киева, за исключением армии России, стала усталость Европы от Украины. На фоне этого он призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать поддержку Украине.