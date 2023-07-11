Экс-премьер Британии Джонсон стал отцом в восьмой раз

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон стал отцом в восьмой раз. У политика родился сын, которого назвали Фрэнк Артур Одиссей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на жену Джонсона и мать младенца Кэрри Джонсон.

"Добро пожаловать в мир, Фрэнк Альфред Одиссей Джонсон, родился 5 июля в 09:15 утра (11:15 по московскому времени. – Прим. ред.)", – цитирует газета ее слова из социальной сети.

Отмечается, что ребенок стал третьим для пары. У Джонсона также есть четверо взрослых детей от бывшей супруги Марины Уилер и внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. По некоторой информации, у экс-премьера есть еще один внебрачный ребенок, но он не подтверждал этого.

9 июня Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента. По информации СМИ, причиной этого стали результаты расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

В январе прошлого года политик извинился за их проведение в его резиденции перед согражданами. Он подчеркнул, что ему необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

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