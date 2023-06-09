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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата британского парламента. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление политика.

По данным издания, Джонсон сложил полномочия после того, как получил результаты расследования по делу о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса.

Уход Джонсона из британского парламента закрывает для него возможность вернуться на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Сообщения о вечеринках в правительственной резиденции во время локдауна в Великобритании появились в декабре 2021 года. Расследованием ситуации занялся в том числе Скотленд-ярд.

Вскоре Борис Джонсон принес извинения перед согражданами за эти вечеринки. Он добавил, что ему необходимо вынести уроки из произошедшей ситуации.

В апреле прошлого года Джонсон оплатил штраф за вечеринки во время карантина и еще раз извинился за случившееся.