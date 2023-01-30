Песков опроверг слова Джонсона об угрозах Путина в разговоре перед началом СВО

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в телефонном разговоре между ним и Владимиром Путиным накануне начала спецоперации российский лидер ему угрожал, ложью. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Нет, то, что сказал господин Джонсон, – это неправда. Точнее, это ложь", – прокомментировал представитель Кремля.

По словам Пескова, бывший британский премьер мог намеренно оболгать российского лидера, на фоне чего возникает вопрос о необходимости данного заявления. Однако, с другой стороны, Джонсон мог неправильно понять президента, из-за чего ситуация становится неловкой.

Ранее британский политик заявил, что после попыток отговорить Путина от проведения СВО перед ее началом российский лидер принялся пугать Джонсона. По словам бывшего премьера Британии, в телефонном разговоре он высказал Путину сомнение в возможном вступлении Украины в НАТО и предупредил о поддержке Киева Лондоном в случае начала боевых действий.

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