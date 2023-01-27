Джонсон напомнил украинской журналистке о потерях русского народа в борьбе с нацистами

Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напомнил украинской журналистке, которая сравнила россиян с нацистами, что русский народ понес огромные потери во время Великой Отечественной войны, как и украинский. Об этом он сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает ТАСС.

"Думаю, вам нужно в определенном смысле быть очень аккуратными с такими сравнениями. Не нужно забывать, что россияне также понесли гигантские жертвы, чтобы победить нацистов. И украинцы тоже", – заметил Джонсон.

Ранее Борис Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией. Он заявил, что мирные переговоры, включавшие в себя Минские соглашения, никуда не продвигались, а также добавил, что санкции против России нужно было ввести еще в 2014 году.

22 января Джонсон прибыл в Киев и встретился там с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили существующий конфликт и ситуацию на передовой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!