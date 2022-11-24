Борису Джонсону присвоили звание почетного гражданина Киева

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Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина украинской столицы бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом написал мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Он выразил благодарность Джонсону за поддержку страны, а также отметил, что ждет экс-премьера Британии с личным визитом для вручения награды.

Ранее Джонсон рассказал, как разные страны оценивали перспективы решения конфликта на Украине после начала спецоперации. В частности, Франция до последнего не верила в вероятность открытого противостояния Москвы и Киева, а Германия предлагала Украине сдаться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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