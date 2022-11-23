Борис Джонсон заявил, что в феврале Германия предлагала Украине сдаться

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон рассказал, как союзники оценивали перспективы решения конфликта на Украине после начала РФ специальной военной операции в феврале.

В интервью журналисту Ричарду Квесту на телеканале CNN Portugal Джонсон признался, что Франция до последнего не верила в вероятность открытого противостояния Москвы и Киева, а Германия предлагала Украине сдаться.

"Это было огромным шоком, <...> но у разных стран были очень разные точки зрения. <...> В какой-то момент немцы считали, что противостояние станет катастрофой, поэтому было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина сдалась", – приводит цитату из интервью CNN.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравацкий заявил, что главы некоторых стран Евросоюза допускают, что конфликт на Украине завершится поражением Киева. При этом он не стал называть имена этих европейских политиков, отметив, что тенденция и так заметна.

Также Моравецкий раскритиковал Германию за недостаточно активную помощь Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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