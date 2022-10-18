Гендиректор NI Саймc назвал сроки поражения Украины без помощи США и НАТО

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Генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что без военной помощи США и НАТО Украина не продержится и месяц.

По его словам, правительство президента Украины Владимира Зеленского полностью зависит от помощи Запада.

"Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц", – написал Саймс в своей статье.

Также гендиректор NI поставил под сомнение целесообразность решения администрации президента США Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, которые касаются Украины.



"Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля", – добавил он.

Ранее обозреватель The National Interest Леон Хадар заявил, что власти США и сами американцы могут изменить свое отношение к Украине из-за вовлечения армии государства в противостояние и при ощутимых потерях среди граждан. По его мнению, перемена позиций произойдет, если американские военные начнут возвращаться в страну в мешках для трупов.

Ситуация с поставками оружия на Украину с Запада обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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