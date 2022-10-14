В США предположили, когда Вашингтон может изменить отношение к Украине

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Власти США и сами американцы могут изменить свое отношение к Украине из-за вовлечения армии государства в противостояние и при ощутимых потерях среди граждан. Об этом заявил обозреватель The National Interest Леон Хадар.

По его мнению, перемена позиций произойдет, если американские военные начнут возвращаться в страну в мешках для трупов.

"<…> это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и конгресс", – поделился Хадар.

Обозреватель добавил, что если Запад вступит с Москвой в открытый конфликт, то США испугаются мировой войны и массированного ядерного удара.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не желает принимать участие в ядерной риторике в связи со словами о ядерной угрозе бывшего помощника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Кроме того, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них страны пытаются ввести в оборот ядерную риторику, считает он. Рябков поделился, что американские власти хотят представить дело так, будто РФ готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

Госдепартамент США сообщил о гибели американского наемника на Украине

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